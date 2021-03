My Hero Academia 304: l'importante richiesta di Nana Shimura chiude il capitolo

Le nuove pagine di My Hero Academia approfondiscono ulteriormente il quirk ereditato dal protagonista e durante una riunione svoltasi mentre il corpo del ragazzo è privo di coscienza egli riesce a conversare coi precedenti possessori di One For All, tra cui c'è la maestra di All Might.

Il mondo ideato da Kohei Horikoshi sta subendo profondi cambiamenti a causa dei recenti scontri tra i paladini della giustizia e i malvagi membri dell'Unione dei Villain. La guerra tenutasi durante l'ultimo arco narrativo ha infatti diffuso il malcontento nella società e sta portando al ritiro di molti eroi professionisti mentre i più famosi, come Endeavor e Hawks, si stanno ancora riprendendo in ospedale. Anche Deku, il protagonista, non gode di ottime condizioni essendo attualmente in coma, stato che però gli consente di incontrare coloro che in passato hanno sfruttato il suo stesso potere.

Dopo aver conversato col quarto utilizzatore grazie al quale, nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, Izuku ha compreso il segreto che rende perfetto il legame tra All Might ed il proprio potere, la maestra di Toshinori, Nana Shimura, si rivolge ad Izuku ponendogli un'importante questione con la quale si conclude la storia settimanale: "Sei in grado di uccidere Tomura Shigaraki?".

Non dev'essere facile per la donna porre una tale domanda in quanto il terribile nemico è suo nipote, tuttavia ciò pone il protagonista difronte ad una terribile decisione. Al termine dello scontro col villain il ragazzo aveva dichiarato che avrebbe salvato il proprio avversario dal suo potere e attualmente non è ancora chiaro quale possa essere la risposta più corretta che gli permetterà di essere accettato come il futuro eroe numero uno.

Ricordo infine che in My Hero Academia 304 è stato svelato il destino finale di Deku.