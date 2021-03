My Hero Academia 304: il One for All protagonista del prossimo capitolo? Uscita e teorie

Ci avviciniamo forse nell'ultima fase di questo arco narrativo di My Hero Academia. La battaglia si è conclusa, ma gli strascichi che ha generato ancora no. Gli ultimi capitoli del manga sono stati ambientati completamente in ospedale, mostrandoci il punto di vista di alcuni eroi e la situazione in generale.

My Hero Academia si è concentrato in particolare su Endeavor e sullo stato della famiglia Todoroki, ma ora sembra che tutto si sia risolto e che la voglia di combattere dell'eroe fiammeggiante sia tornata. Ora non resta che capire chi sia il One for All menzionato da Dabi, e i Top 3 iniziano a indagare. Ed è proprio Izuku Midoriya il primo bersaglio degli eroi, che però scoprono che il ragazzo non si è ancora risvegliato dal coma. Come spiega All Might, il ragazzo sembra essere alle prese con un discorso con i vecchi possessori del One for All.

My Hero Academia 304 esordirà domenica 7 marzo 2021 su MangaPlus in inglese e spagnolo, portandoci probabilmente nella psiche di Deku. Il protagonista è stato fuori gioco per troppo tempo e il suo discorso con i vecchi possessori potrebbe essere l'apice e conclusione di questo lungo arco narrativo. Ottenendo nuove informazioni sul passato e magari anche un miglior controllo sul quirk generazionale, Deku può dare inizio a una nuova saga attesa dai lettori.