My Hero Academia 304: il One for All rivelato, il destino finale di Deku

La storia di Izuku Midoriya, un ragazzino senza quirk, iniziò quando attirò l'attenzione di All Might, il più grande eroe dell'epoca. My Hero Academia ci portò a conoscere gli albori del passaggio di mano del One for All da Toshinori Yagi al giovane Deku, con quest'ultimo che si è rinforzato piano piano tramite le varie battaglie e allenamenti.

Il One for All non è stato ancora controllato completamente da Deku, ma i suoi possessori precedenti stanno diventando sempre più forti nelle vestigia. Ed è proprio in questo mondo parallelo che è ambientato My Hero Academia 304. Mentre all'esterno ci si chiede cosa sia il One for All, Deku si trova davanti gli otto possessori precedenti del quirk.

Il One for All è un quirk speciale, come era già stato dedotto tempo fa, ma gli ex possessori hanno notato delle cose anomale e grazie alla nuova potenza sviluppata da quando è nel corpo di Deku ora sono stati in grado di capire cosa sia. Colui che è riuscito a mantenere il potere del One for All più a lungo dopo All Might è stato Shinomori, che ha resistito per 18 anni col quirk. Possessore anche del "senso di pericolo" usato da Deku qualche capitolo fa, si ritirò a vita privata per allenarsi e migliorare il potere, dato che non avrebbe mai potuto affrontare All for One ad armi pari.

Solo che il quirk iniziò lentamente ma inesorabilmente a distruggergli il corpo e ciò lo portò a morire a 40 anni. Ma Toshinori Yagi, ovvero All Might, è sfuggito a questa regola. L'eroe che tutti conosciamo in My Hero Academia era senza quirk e questo potrebbe essere stato il fattore determinante per lui. Per questo il One for All potrà essere passato solo a persone senza quirk d'ora in avanti e quello di Deku è stato quindi un miracolo, considerato che la società vede sempre meno persone senza quirk.

Di conseguenza, Deku sarà probabilmente l'ultimo erede del One for All. Chiuso quest'argomento però, il capitolo di My Hero Academia si concentra su Nana Shimura, che chiede a Deku di uccidere Tomura Shigaraki. Cosa risponderà il giovane eroe?