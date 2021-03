My Hero Academia 304: rivelata l'identità del Quarto possessore dell'One For All

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha portato alla luce molti aspetti rimasti nascosti finora sul Quirk One For All, mostrando un confronto diretto tra Izuku Midoriya e i precedenti Heroes che lo hanno posseduto, come aveva immaginato nei capitoli scorsi All Might.

È in questa occasione che l'autore Kohei Horikoshi ha mostrato per la prima volta ai lettori il volto del quarto possessore del One For All. La vita dell'uomo, chiamato Hikage Shinomori, è stata segnata pesantemente dalla presenza del Quirk, in quanto ha incontrato la morte per cause naturali a circa 40 anni, aspetto che non fa che confermare la teoria presente sugli appunti di All Might.

Hikage, che possedeva già un'altra capacità, ovvero Danger Sense che Deku ha usato a sua insaputa nello scontro con Shigaraki, ha pagato pesantemente la possibilità di usare il One For All, e il suo corpo ha cominciato a risentirne già verso i 30 anni, come mostrano i profondi segni sul volto. Il destino di Hikage ha però insegnato una cosa molto importante ad All Might, ovvero che il potere in questione funziona meglio in un organismo che non ospita già un altro Quirk, il quale potrebbe interferire. Questo spiega il motivo per cui lo stesso Toshinori Yagi, essendo stato un Senza Quirk, è riuscito ad usarlo per così tanto tempo.

Ricordiamo che dopo gli ultimi eventi la classifica degli Heroes potrebbe essere cambiata