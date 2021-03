My Hero Academia 304, spoiler e immagini: la verità su One for All, sviluppi sorprendenti

Il One for All è sempre stato un quirk straordinario ma anche misterioso. Passato di mano di generazione in generazione, dopo essere stato affidato ad All Might è caduto nelle mani del protagonista di My Hero Academia, Izuku Midoriya. E il ragazzo ha provato in prima persona cosa significhi avere questo potere distruttivo per le mani.

Mentre gli altri eroi si chiedono cosa sia il One for All, All Might sta vegliando su Deku, ancora svenuto in ospedale. È qui che inizia il capitolo 304 di My Hero Academia come mostrato negli spoiler e immagini che potete vedere in basso.

Toshinori Yagi sta osservando il suo allievo, capendo che ora è in una discussione con i vecchi possessori del One for All, ed è proprio nelle vestigia che Horikoshi ci porta con le scene successive. I possessori sono tutti raggruppati, anche se non vediamo ancora in volto alcuni di loro. Parte così una spiegazione sul passato di One for All, con la rivelazione che il quirk è diventato troppo potente a causa di All Might, che l'ha tenuto per ben 40 anni.

Di conseguenza, il One for All non potrà più essere passato a nessun altro e Deku sarà il suo ultimo possessore. La sua forza infatti è diventata troppo grande per essere gestita da un umano normale. Interviene poi Nana Shimura, che alla fine del capitolo di My Hero Academia chiede al ragazzo se è in grado di uccidere davvero Shigaraki. Il capitolo arriverà ufficialmente su MangaPlus domenica 7 marzo 2021.