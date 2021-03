My Hero Academia 305: la dichiarazione di Deku conferma la sua determinazione

My Hero Academia continua con la fase di rivelazioni e discussioni. Dopo aver chiuso la faccenda Endeavor almeno temporaneamente, il manga ha iniziato a concentrarsi sul protagonista Izuku Midoriya. Vediamo cosa succede nel capitolo 305 di My Hero Academia.

Nana Shimura ha rivolto una domanda molto importante a Deku. Il protagonista di My Hero Academia deve chiedersi se è pronto davvero a eliminare Shigaraki, un essere che ormai sembra essere stato completamente corrotto da All for One. Al punto attuale, o in un futuro prossimo, potrebbe non essere più giusto salvarlo, correndo il rischio di creare un essere che può solo essere distruttivo per tutti. Nel discorso intervengono anche gli altri possessori che spiegano come il One for All sia un potere troppo prezioso per rischiare di perderlo a causa di una singola persona.

Ma Deku non si lascia prendere da queste affermazioni e, mentre ripensa al suo incontro con Shigaraki, ripensa anche al momento in cui aveva visto un bambino disperato piangere nel profondo dell'oscurità. Mentre inizia il discorso, la bocca e il corpo di Deku si liberano dalla nebbia nera e diventa sempre di più un bambino, ricordando anche gli sforzi che ha fatto All Might per salvare sempre le persone e non ucciderle.

Il One for All è cambiato grazie ai suoi ex possessori e per questo, nonostante l'obiettivo originale di uccidere All for One, Deku non può arrendersi ed è determinato quantomeno a provare a salvare Tomura Shigaraki. Nana Shimura piange a sentire queste parole, così come lo spirito di All Might. Alla fine del capitolo di My Hero Academia 305, il primo possessore chiede se finalmente il secondo e il terzo sono disponibili a parlare con Deku per rivelare i loro quirk.