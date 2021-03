My Hero Academia 305 spoiler e immagini: quale sarà la risposta di Deku?

In una stanza d'ospedale, All Might sta vegliando su Deku. La battaglia è stata dura per tutti, ma il protagonista di My Hero Academia sembra aver subito dei danni che vanno oltre la situazione fisica. Tuttavia nel capitolo 304 arrivano tutti i possessori del One for All che spiegano la natura di questo potere molto particolare.

La storia dell'opera di Kohei Horikoshi riprenderà questa settimana su MangaPlus, ma intanto in rete sono arrivate le prime informazioni su ciò che accadrà nel prossimo capitolo.

Gli spoiler di My Hero Academia 305 sono stati mostrati sotto forma di alcune immagini già leakate e informazioni testuali. Nella galleria in basso potete osservare le foto finora trapelate, dove vediamo ancora una volta alcuni dei possessori del One for All. Nana Shimura è sicuramente al centro della vicenda e discute molto con Deku dello stato delle cose, ma anche gli altri ex possessori rispondono e partecipano alla conversazione.

Mentre vediamo uno Shigaraki personificazione della morte, Deku risponde che lui ha invece visto uno Shigaraki che chiede aiuto nel profondo del suo cuore. Il primo possessore è felice della risposta di Deku e Nana si scusa per averlo messo alla prova. Nana dice anche che Gran Torino è vivo e gli chiede di salutarlo da parte sua.

L'ultima frase del capitolo 305 di My Hero Academia anticipa l'inizio di un nuovo arco narrativo: "Nel prossimo capitolo, il mondo entra in un nuovo stadio!", mentre la storia riceverà copertina e pagine a colori d'apertura su Weekly Shonen Jump, programmato per lunedì 22 marzo 2021.