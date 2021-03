My Hero Academia 305, teorie e uscita: Deku otterrà un nuovo potere?

Ormai siamo al punto di non ritorno per i protagonisti di My Hero Academia. Con gli ultimi eventi messi in moto dalla guerra tra heroes e villain, non si può più tornare indietro. Ormai Deku e gli altri non possono fare altro che migliorare e ristabilire l'ordine perduto, facendo uso dei pochi alleati rimasti in gioco.

Mentre i top 3 heroes pensano al One for All e a cosa sia, per cercare di capire quali siano le mire dei villain, nello stesso ospedale, il protagonista di My Hero Academia è ancora svenuto. All Might, seduto al suo fianco, ha capito che Deku è coinvolto in una discussione con i precedenti possessori del quirk. My Hero Academia 304 ha svelato il destino di Deku, ma ha lanciato anche la prossima fase della discussione tra Midoriya e gli eroi ormai morti.

Cosa accadrà in My Hero Academia 305? Tutto parte dalla domanda posta da Nana Shimura, ovvero se Midoriya sarà in grado di uccidere Tomura Shigaraki. La maestra di All Might ha fatto una richiesta importante al protagonista, ma Deku ha notato la richiesta di Shigaraki di essere salvato. Per questo difficilmente il ragazzo si dirà disposto a eliminare il proprio nemico, e su questo potrebbe partire una nuova discussione tra gli ex possessori e l'attuale eroe col One for All.

La risposta di Deku potrebbe anche scatenare qualche nuova informazione sul quirk e l'utilizzo di un nuovo potere, considerato che ci sono altre abilità da scoprire. My Hero Academia 305 sarà pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 14 marzo 2021.