My Hero Academia 306: il capitolo del manga termina con un timeskip

La guerra affrontata dai protagonisti di My Hero Academia sta portando enormi cambiamenti tra i numerosi personaggi che popolano il manga. Scopriamo insieme gli ultimi eventi che ci introducono ad una nuova parte della storia.

Numerose rivelazioni sono al centro degli avvenimenti che hanno caratterizzato i recenti capitoli del racconto. La società degli eroi è rimasta sconvolta dagli scontri causati dall'assalto organizzato dall'Unione dei Villain, inoltre le affermazioni di Dabi hanno avuto un ruolo importante nella perdita di fiducia nei confronti dei difensori della giustizia da parte della popolazione.

Successivamente Deku è stato coinvolto in una riunione tra i precedenti possessori di One For All scoprendo svariati dettagli sul proprio potere e sul destino che lo attende tra le pagine di My Hero Academia, nel frattempo All Might ha rivelato a Hawks e Best Jeanist il segreto della propria abilità.

Sono le decisioni di Midoriya però ha portare uno dei più grandi cambiamenti che osserveremo nei capitoli futuri. Dopo aver lasciato un messaggio ai propri compagni di classe con cui rende anche loro partecipi del segreto del simbolo della pace e di ciò che riguarda One For All il ragazzo decide di abbandonare il Liceo Yuei, la narrazione fa quindi un salto di alcuni mesi ed i lettori attualmente non sanno cosa aspettarsi dalle nuove storie.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi cosa potrebbe accadere nei prossimi capitoli? I personaggi saranno andati in contro ad ulteriori cambiamenti? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Infine ricordo che Deku, in My Hero Academia 306, ha omaggiato gli eroi DC.