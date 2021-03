My Hero Academia 306: un futuro oscuro che porta verso la fine

Le ferite dei protagonisti di My Hero Academia non si rimargineranno velocemente. Nonostante la sua conclusione ufficiale sul campo di battaglia, il combattimento tra eroi e villain non è ancora finito e anzi si prepara a diventare nazionale. Una vera e propria guerra che sarà combattuta in ogni città giapponese.

Eppure il capitolo 306 di My Hero Academia ci porta verso uno scenario completamente inaspettato, considerato che negli scorsi numeri la storia era incentrata sul One for All. Lo scenario però si sposta immediatamente ad All Might, con l'eroe che lascia la stanza del suo pupillo per andare a parlare con Hawks e Best Jeanist. L'ex eroe comunica ai due che gli spiegherà tutto in un altro luogo a causa della sua delicatezza.

Parte poi una conferenza stampa dopo qualche giorno, dove i top three vengono attaccati dalla stampa. Endeavor afferma che tutto ciò che è stato detto su di lui è la verità, ma decide comunque di continuare a combattere e di eliminare i villain, e lo stesso vale per Hawks e Best Jeanist. Mentre la società continua a sgretolarsi, arriva un'altra doccia fredda per i protagonisti dato che Deku rivela tramite delle lettere di avere il One for All ai suoi compagni di classe. Tuttavia rivela anche che deve andarsene dalla Yuei perché braccato da All for One e ha deciso di non mettere tutti quanti in pericolo.

Il protagonista di My Hero Academia lascia la scuola e l'educazione che ha tanto inseguito, mentre l'ultima pagina ci lancia in un timeskip imprevisto. Dopo qualche settimana, ad, aprile, un Deku triste in abiti da eroe sta osservando una città mentre un villain enorme la sta distruggendo. È qui che viene rivelato il titolo di My Hero Academia 306, "L'inizio della fine", facendo entrare così la storia nell'atto finale.