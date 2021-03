My Hero Academia 306: il nuovo outfit di Deku, vi piace?

My Hero Academia sembra aver finalmente girato l'angolo in quanto Kohei Horikoshi ha annunciato l'arco finale del manga, l'ultima macro-saga che condurrà la storia verso la sua naturale conclusione. Tuttavia, l'arco narrativo si è aperto nel migliore dei modi e con un colpo di scena atteso da tempo.

Il capitolo 306 di My Hero Academia ha infatti presentato un Midoriya completamente diverso, con lo sguardo assente e intento a scrutare la città dopo aver abbandonato la U.A. Sono infatti passati un paio di mesi da quanto il segreto del One For All è stato infine svelato, Deku è guarito, seppur ancora non sappiamo con quali conseguenza, ed è diventato una sorta di vigilante per allontanarsi dalle insidie di Shigaraki e All For One che lo stanno cercando.

Ad ogni modo, la tavola conclusiva dell'ultimo capitolo, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, ha inoltre fornito ai lettori il nuovo outfit del protagonista che va a modificare il suo precedente costume da eroe. Notiamo infatti che l'abbigliamento sembra rispecchiare i sentimenti del personaggio, in larga parte lacerato e a brandelli, che tuttavia fornisce a Midoriya un'atmosfera più matura ed esperta. Gli appassionati sembrano aver fortemente apprezzato il nuovo design di Deku e non vedono l'ora di conoscere quanto l'eroe sia migliorato dall'ultima volta che lo abbiamo visto in azione.

