My Hero Academia 306: la grande scelta di Deku è motivata?

La guerra è appena iniziata: la società giapponese è stata sconvolta da un cataclisma causato dai villain e i pochi eroi a disposizione devono ora riuscire ad arginare con tutte le loro forze l'avanzata nemica. In tutto questo, My Hero Academia ha compiuto un cambiamento radicale, in particolare dovuto al suo protagonista Izuku Midoriya.

Il manga, come suggerisce il nome, è sempre stato incentrato sull'ingresso di Deku alla Yuei e sulla sua vita scolastica, quindi fortemente legata al concetto di "Academia". Eppure, ora che My Hero Academia entra nel suo arco finale, Deku ha deciso di lasciare la scuola e il sogno di diplomarsi lì che aveva inseguito per tanti anni.

Per evitare che i suoi amici e i suoi cari rimangano coinvolti dagli assalti di All for One, decide di andarsene dalla Yuei e lo troviamo, qualche settimana dopo la battaglia di Jaku, a vagabondare e trovarsi nei pressi di una grande città, osservando la devastazione dei villain con uno sguardo spento. Il Deku che vedremo dal capitolo 307 in poi ha fatto bene a lasciare l'accademia?

Sicuramente rimanere fermo in un unico luogo l'avrebbe reso un bersaglio semplice da attaccare per All for One, per di più con tanti ostaggi da sfruttare nello stesso posto. Se da questo punto di vista potrebbe aver compiuto la scelta giusta, non lo è probabilmente quello di aver lasciato i compagni di classe e gli adulti che lo circondano senza parlarne viso a viso, addossandosi tutta la responsabilità e senza dividerla con altri.

Quali saranno le scelte di Deku nel prossimo futuro di My Hero Academia?