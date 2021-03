My Hero Academia 306: il più grande segreto di All Might rivelato

La guerra che ha coinvolto i protagonisti di My Hero Academia ha portato numerosi cambiamenti ed in particolare negli ultimi capitoli si sono potute scoprire diverse informazioni su One For All che hanno notevolmente influenzato le scelte di Deku.

Grazie alla riunione dei precedenti possessori del potere di Izuku, quest'ultimo ha appreso, tra le pagine di My Hero Academia, quello che sarà il suo destino finale ed ha superato la prova per essere accettato come eroe e vero erede di One For All da tutti i partecipanti all'incontro. Questo è uno degli eventi che segna la fine dell'attuale arco narrativo ed introduce la saga finale di My Hero Academia.

A caratterizzare la nuova parte della storia vi saranno diversi personaggi a conoscenza di uno dei più grandi segreti della serie, ovvero ciò che riguarda proprio le capacita appartenute al simbolo della pace. Durante gli scontri infatti è stato sempre più difficile tenere nascosta l'esistenza di One For All a causa di Shigaraki alla sua ricerca e costantemente sulle tracce di Midoriya.

I primi a rendersi conto di un legame tra il ragazzo ed il misterioso potere sono stati Hawks e Best Jeanist, i quali hanno ottenuto risposte da All Might. Pur non avendo assistito alla loro conversazione è intuibile che i tre eroi in testa alle classifiche, Endeavor compreso, siano ora a conoscenza di tutto ciò che riguarda le abilità di All Might e di Izuku. Anche i compagni di classe di quest'ultimo vengono a conoscenza della verità. Prima di abbandonare la scuola infatti il ragazzo lascia ai propri amici un messaggio in cui mette alla luce i proprio segreto.

Cosa ne pensate dei cambiamenti che stanno avvenendo nel manga di Kohei Horikoshi? Secondo voi cosa potrebbe accadere ora che molti conoscono la verità su One For All? Lasciateci un commento qui sotto.