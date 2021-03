My Hero Academia 306 spoiler, risvolti clamorosi: inizia l'ultima saga!

La grande battaglia di My Hero Academia è finita, con villain e hero ora si trovano in condizioni diverse. Mentre l'azione si è presa una pausa, c'è stato ampio spazio per i pensieri e la storia di alcuni personaggi, tutto questo mentre Izuku Midoriya era in un momento particolare.

I primi spoiler di My Hero Academia 306 ci fanno fare un balzo in avanti e ci colgono di sorpresa, annunciando l'inizio dell'arco finale insieme a risvolti clamorosi. In basso sono disponibili la copertina di Weekly Shonen Jump che questa settimana è dedicata proprio a My Hero Academia così come la pagina a colori d'apertura che vede Deku e Shigaraki che reggono un'immagine di All for One e All Might.

Il capitolo 306 è intitolato "Apertura del capitolo finale" e non lascia quindi dubbi sull'inizio dell'ultima fase di My Hero Academia. Deku viene dimesso dall'ospedale, ma lascia l'accademia Yuei con sorpresa di tutti. Ai suoi compagni di classe ad eccezione di Bakugo lascia delle lettere dove spiega le sue motivazioni, rivelando di avere il One for All e di averlo ricevuto da All Might. Essendo il bersaglio di Shigaraki, deve andarsene.

All Might spiega a Hawks e Best Jeanist del One for All. I top 3 hero in conferenza stampa rivelano tutto ciò che è successo ma senza fare menzione del quirk, in modo tale da proteggere Midoriya. In tutto il paese, sempre più scuole e corsi per eroi stanno chiudendo. Alla fine del capitolo di My Hero Academia 306, Deku osserva una città da una collina con uno sguardo triste, e poi dice "un villain enorme". La scritta finale pubblicitaria è "Adesso il ragazzo sta facendo un passo verso la fine..."

My Hero Academia 306 sarà pubblicato su MangaPlus ufficialmente domenica 21 marzo alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.