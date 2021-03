My Hero Academia 306: il team di hexamandle immagina il nuovo costume di Deku a colori

Sembra che siamo infine arrivati a quel punto della storia in cui si inizia ad intravedere, seppur ancora in lontananza, il finale di My Hero Academia. Con l'ultimo capitolo è iniziato l'arco narrativo finale che si è aperto con un colpo di scena straordinario e il tanto atteso time-skip.

Dopo aver svelato il segreto del One For All, Deku ha preso l'estrema decisione di allontanarsi dalla U.A. e dai suoi amici, seppur il motivo non è ancora del tutto chiaro. Forse per cercare Shigaraki o per impedire un'invasione di All For One nella scuola nel tentativo di mettere le mani sul quirk di Midoriya, tuttavia, l'aspirante Hero ha così intrapreso un percorso differente per diventare un eroe.

Il tempo è così passato, e Kohei Horikoshi ha colto l'occasione per affrettare la narrazione con un time-skip di qualche mese. Vediamo così un protagonista diverso da come siamo abituati a conoscerlo, non più solare e vivace bensì solitario e severo, e il sensei lo mostra attraverso un parallelismo con il primo capitolo di My Hero Academia dove Deku appare all'epoca energico e felice. Il team di Hexamandle ha colto l'occasione per fornire un'interpretazione a colori della splendida ultima tavola del capitolo 306, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e che fornisce ai lettori una differente chiave per poter apprezzare maggiormente la visione di Horikoshi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa versione a colori dell'ultima tavola del capitolo 306 di My Hero Academia, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.