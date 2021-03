My Hero Academia 306, teorie e data di uscita: l'ultimo atto dell'incontro nel One for All

La lunga battaglia tra eroi e villain ha radicalmente spezzato in due la storia di My Hero Academia. Il mondo è completamente cambiato ed è passato repentinamente da un'epoca di pace a uno di guerra con i villain che hanno il coltello dalla parte del manico. Sarà Deku a riportare l'equilibrio in Giappone grazie al One for All?

Archiviata la parentesi su Endeavor, è da diversi capitoli di My Hero Academia che ormai è tutto incentrato su Deku, sul One for All e sui suoi vecchi possessori. Nelle vestigia, Midoriya ha scoperto che sarà l'ultimo possessore del One for All a causa dell'evoluzione che il quirk ha assunto nel corso degli anni. Ma il fulcro dello scorso capitolo è stata l'importante domanda di Nana Shimura, a cui Deku ha risposto con determinazione.

In My Hero Academia 306 assisteremo alla scoperta del potere del secondo e del terzo possessore, quelli più misteriosi finora e su cui neanche All Might era riuscito a ottenere informazioni. Nel discorso che c'è stato finora, sono stati gli unici due a non essere seduti su una poltrona e si sono presentati di spalle, con la faccia verso il muro, in modo da non farsi vedere.

Quali saranno i poteri di questi due personaggi? Il prossimo capitolo di My Hero Academia esordirà su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 21 marzo 2021 alle ore 17:00.