My Hero Academia 307, data di uscita e teorie: la nuova vita di Deku

My Hero Academia è entrato nella fase finale: un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno col capitolo 306, pubblicato su MangaPlus il 21 marzo 2021. Tutto cambia per Izuku Midoriya e i suoi compagni, con la società giapponese sull'orlo del caos. Cosa accadrà in My Hero Academia 307 e quando uscirà il prossimo capitolo?

Abbiamo visto, sul finale dello scorso episodio, un Deku completamente diverso e disilluso rispetto al ragazzo allegro, sorridente e spensierato che abbiamo visto all'opera nel corso di My Hero Academia. La tavola che lancia l'inizio dell'ultima fase è un parallelo col passato del personaggio e che ci riporta al capitolo 1 della storia, con un protagonista mentalmente diverso.

Ora bisogna quindi capire cosa succederà al protagonista in My Hero Academia 307, un capitolo che segnerà l'esordio del giovane eroe nella nuova società dei villain. La possibilità è che il villain gigantesco visto dal ragazzo sia lo stesso che provocò il caos in città nelle primissime tavole del manga. Horikoshi potrebbe scegliere un approccio del genere sia per delineare al meglio la situazione creatasi sia per dimostrare la differenza tra il vecchio e il nuovo Deku.

My Hero Academia 307 sarà pubblicato domenica 28 marzo 2021 su MangaPlus in inglese e spagnolo.