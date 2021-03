My Hero Academia 307: Deku fa la sua apparizione in seguito al timeskip

Numerosi cambiamenti hanno coinvolto la società di My Hero Academia ed in seguito ad un timeskip abbiamo finalmente la possibilità di osservare nuovamente Deku in azione. Ecco come appare il giovane eroe.

La guerra combattuta contro l'Unione dei Villain ha lasciato un segno indelebile su molti personaggi ed è stata causa di alcune importati decisioni come quella presa da Izuku, nelle recenti pagine di My Hero Academia, di rivelare ai propri compagni di classe il segreto di One For All. Successivamente il ragazzo decise di abbandonare il Liceo Yuei tornando a mostrarsi unicamente dopo diversi mesi.

Nel nuovo capitolo il protagonista osserva la città in attesa di intervenire in aiuto della popolazione, occasione che si presenta quando un antagonista inizia a portare disordini e ad abbattere edifici. Si tratta di un personaggio già incontrato in My Hero Academia ed in precedenza sconfitto, seppur con difficoltà, da Deku.

Izuku si presenta quindi salvando Yo Shindo ed affermando che la sua abilità derivante dal Quirk del quarto possessore di One For All, il quale gli permette di percepire il pericolo, non smette di allertarlo. Nell'affermare ciò si nota una differenza grafica nel baloon rispetto a quelli disegnati fin ora per il giovane, suggerendo quindi un cambiamento nella sua voce che ora potrebbe trasmettere molto più sicurezza.

Sappiamo che a seguito della riunione coi suoi predecessori, il protagonista è ora in grado di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio Quirk e grazie al nuovo avversario potremo finalmente essere in grado di scoprire gran parte dei suoi nuovi poteri.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciandoci un commento qui sotto.