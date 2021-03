My Hero Academia 307: Deku non è All Might, l'entrata in scena dell'eroe è da pelle d'oca

Nel corso dell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, Izuku Midoriya ha subito un cambiamento radicale e completamente inaspettato, e l'ultimo capitolo disponibile su MangaPlus sembra chiarire quale direzione Horikoshi voglia far intraprendere al suo protagonista. Il "nuovo" Deku, infatti, non sembra assolutamente ispirarsi ad All Might.

Il capitolo 307 di My Hero Academia si apre con Yo Shindo e Tatami Nakagame, i due studenti del terzo anno della Ketsubutsu che abbiamo conosciuto durante l'arco narrativo della licenza provvisoria, impegnati in una fase di scouting per le vie della città. Dopo essere stato attaccato da Muscular, ormai a piede libero come tutti gli altri villain fuggiti da Tartarus, Shindo viene letteralmente annichilito e si prepara ad essere ucciso dall'antagonista.

Poco prima del colpo finale, però, un terrificante "Smash" colpisce in pieno il villain, che nonostante l'irrobustimento muscolare finisce per essere scaraventato su un tetto. Izuku Midoriya entra in scena come un vero vigilante, con un costume strappato che ricorda più quello di Stain che quello di un eroe e una fiducia nei propri mezzi mai vista prima.

Importante anche segnalare la frase con cui Deku entra in scena, ovvero "Muscular... ecco perché il regalo del quarto possessore non voleva saperne di stare zitto". Una frase pronunciata dopo aver salvato Shindo, ben diversa dall'iconico "Andrà tutto bene ora. Perché? Perché io sono qui!" di All Might, l'eroe a cui il protagonista si è ispirato sin da bambino.

Per quanto riguarda il Quirk citato da Midoriya, vi ricordiamo che si tratta del Danger Sense, ottenuto durante lo scontro con Shigaraki e ormai insito ventiquattr'ore su ventiquattro nella testa del protagonista. Nel prossimo capitolo potremo finalmente vedere la sicurezza mostrata da Deku sarà giustificata, visto che è finalmente arrivato il momento della rivincita.