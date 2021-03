My Hero Academia 307 spoiler: il nuovo Deku in azione, le immagini

Kohei Horikoshi ha deciso di lanciare My Hero Academia nell'ultima fase. Non è dato ancora sapere quanto questa durerà, ma una cosa è certa: la storia di Izuku Midoriya sta per volgere al termine. Potrà volerci qualche anno, ma adesso l'eroe sta muovendo i primi passi nella nuova società giapponese creatasi dopo la massacrante lotta con i villain.

Abbandonata la Yuei che ha sempre sognato, alla fine dello scorso capitolo lo abbiamo visto in una città sconosciuta a osservare un villain che distruggeva l'area. I primi spoiler di My Hero Academia 307 ci mostrano cosa sta accadendo in quel momento, riportando uno storico nemico che Deku ha già affrontato.

Nella città ci sono i ragazzi dell'accademia Ketsubutsu, Yo Shindo e Tatami Nakagame. Shindo sta affrontando Muscular, che sembra ancora più potente che in passato. Il ragazzo non può nulla contro la strepitosa forza del villain e subisce sempre di più i suoi colpi. Poco prima dell'attacco finale, Muscular viene sbalzato via improvvisamente: Deku ha Shindo tra le braccia mentre indossa la maschera sorridente del suo costume.

Muscular riconosce subito la voce di Deku, capendo che è lui. Il capitolo 307 di My Hero Academia si intitola "è da tanto che non ci vediamo", chiaro riferimento ai passati incontri di Deku con Muscular e Shindo. Cosa farà ora il protagonista del manga?