My Hero Academia 308 su MangaPlus: la nuova forza di Deku e la furia di un villain

Dopo due settimane ricche di speculazioni è finalmente arrivata l'ora di leggere il capitolo 308 di My Hero Academia, disponibile gratuitamente su MangaPlus. I fan sono rimasti con il fiato sospeso a lungo per scoprire l'esito della nuova battaglia di Izuku Midroiya, e l'ultima uscita non può che aver soddisfatto le loro alte aspettative.

Il capitolo si apre esattamente dove si era concluso l'ultimo, con Shindo tra le braccia di Deku dopo essere stato salvato all'ultimo secondo da un attacco di Muscular, tornato in azione dopo l'evasione da Tartarus. Il protagonista utilizza il Quirk di Nana Shimura per levitare e cercare un luogo sicuro per il compagno, ma Muscular non ha intenzione di trattenersi, e scaglia un intero palazzo contro l'eroe. Deku nota che l'antagonista ha preferito un attacco distanza ad un colpo corpo a corpo, e successivamente ripiega alla ricerca di Tatami Nakagame, altra studente coinvolta nell'attacco del villain.

Dopo aver affidato Shindo alla ragazza, Deku parla brevemente con En, il sesto possessore di One for All, e utilizza il suo Quirk "Smoke Screen" (lett. cortina di fumo). Deku è quindi entrato in possesso della quarta abilità nascosta di OFA, dopo Blackwhip, Float e Danger Sense. En dice a Deku di non rispettare eccessivamente i Quirk, ma di vederli piuttosto come parte del suo arsenale, da utilizzare senza restrizioni per raggiungere il suo obiettivo. Deku evita i colpi di Muscular grazie a Danger Sense e lo immobilizza con Blackwhip, per poi chiedergli la ragione della sua rabbia.

Dopo aver capito che Muscular non è intenzionato a collaborare, Deku rivela al villain di aver capito il suo punto debole sin dall'inizio dello scontro: una volta persa energia le sue fibre muscolari si allentano e finiscono per sfilacciarsi, e di conseguenza mantenendo la pressione alta è possibile creare un punto debole nella sua armatura. Muscular in preda all'ira cerca di rispondere, ma Deku lancia un assalto frontale e lo colpisce con tutta la sua forza, apparentemente finendolo.

Il capitolo rivela due importanti dettagli: il primo è che Izuku è ora pienamente consapevole della propria forza, mentre il secondo è che ora il protagonista è in grado di utilizzare un altro Quirk. Il carattere dell'eroe è sempre gentile e premuroso, ma il suo stile di combattimento è molto più intenso, e chissà che in futuro questo tratto non possa portare ad ulteriori cambiamenti.

E voi cosa ne pensate di questo capitolo? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che l'anime di My Hero Academia è in corso su Crunchyroll, e che è da poco disponibile l'episodio 5x03.