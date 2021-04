My Hero Academia 308 mostra la vera potenza di Deku: non c'è solo il One for All

Il giovane protagonista di My Hero Academia ha ottenuto il One for All, quirk passato per le mani del famoso All Might. Giorno dopo giorno ha continuato ad allenare il suo fisico per renderlo sempre più capace di utilizzare a dovere il potere senza subirne i pesanti effetti negativi. Non a caso Deku deve fare attenzione alle mosse da usare.

Negli ultimi la potenza del One for All ha continuato a svilupparsi e ciò ha portato fuori alcuni quirk che erano rimasti rinchiusi lì dentro a causa dei precedenti possessori. Deku ora ha abbastanza forza per usarli, ma per riuscire a controllarli tutti deve utilizzare anche la testa. E My Hero Academia 308 mostra di cosa è davvero in grado Deku.

Durante lo scontro con Muscular, il giovane eroe ha fatto uso di quasi tutti i quirk che ha ottenuto per tenere a bada il villain. Tra cortine fumogene, piroette aeree e l'allerta di pericolo, Deku ha scoperto qual è il punto debole di Muscular. Sfruttando ciò, ha mostrato che anche la tattica è fondamentale, colpendolo al ventre con un pugno poderoso che sembra lasciare l'avversario senza fiato.

Come rivela Deku stesso, è la capacità di sfruttare tutto a dovere la sua forza, e non soltanto la potenza sprigionata dal One for All.