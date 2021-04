My Hero Academia 308: la nuova abilità di Deku, quanto è migliorato?

Le ultime vicende di My Hero Academia hanno completamente cambiato il protagonista, Midoriya, che adesso sta mettendo a dura prova il suo futuro per ostacolare i piani di Shigaraki. Al fine di diventare più forte, Deku ha preso una drastica decisione che tuttavia ha portato con sé alcuni grandi miglioramenti.

Dopo essere fuggito dalla U.A. Deku è diventato una sorta di vigilante e attualmente i suoi piani risultano assai ignoti. Kohei Horikoshi ha infatti dedicato questi primi capitoli dopo il time skip di 6 mesi per presentare il nuovo protagonista, leggermente diverso da come lo avevamo visto finora. Midoriya appare ora più sicuro di sé, consapevole dei propri poteri e dei suoi assi nella manica.

Attualmente, infatti, Deku sta iniziando a sfruttare al meglio i poteri dei predecessori, solo nell'ultimo capitolo ha dunque dimostrato una discreta padronanza del quirk del sesto possessore, En, che gli ha permesso di generare una cortina fumogena contro Muscular. Inoltre, l'aspirante Hero è riuscito a combinare insieme le abilità Floate, Black Whip e Danger Sense, sintomo di un grande allenamento che il protagonista ha praticato negli ultimi mesi.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per conoscere quanto Midoriya potrà ancora migliorare, ma soprattutto per vedere quanto realmente sia diventato forte a seguito di questi ultimi 6 mesi. E voi, invece, cosa ne pensate del miglioramento del nostro eroe? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.