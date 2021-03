My Hero Academia 308: pausa imprevista per il manga? La situazione nei dettagli

Solitamente la rivista Weekly Shonen Jump annuncia con anticipo l'assenza di un dato manga. In questo modo i lettori sanno quali opere saranno presenti sul numero successivo. I fan di ONE PIECE conoscono bene questo meccanismo, mentre accade raramente per gli altri manga. Tuttavia accade che gli autori siano costretti a pause impreviste.

I lettori di My Hero Academia attendono il capitolo 308, che dovrebbe essere pubblicato su Weekly Shonen Jump #18 e su MangaPlus domenica 4 aprile 2021. Eppure dall'applicazione Shonen Jump App viene segnalata l'uscita di My Hero Academia per il 12 aprile, saltando quindi la prossima settimana.

Questo potrebbe voler dire che c'è stata una pausa imprevista per My Hero Academia, con Kohei Horikoshi che non è stato in grado di presentare in tempo il capitolo. Quando accadono queste pause impreviste, solitamente MangaPlus le riporta in anticipo, mentre stavolta la piattaforma europea non mostra alcun cambiamento di data.

Va tuttavia menzionato il caso recente di Black Clover dove la data su MangaPlus, nonostante la pausa imprevista, sia stata modificata soltanto successivamente. Bisognerà quindi attendere i primi leak della rivista Weekly Shonen Jump per sapere se il manga di My Hero Academia sarà davvero in pausa. Per rivedere Deku in azione potrebbe volerci un pochino più del previsto.