My Hero Academia 308: la preview di Jump, il nuovo Hero n°1

My Hero Academia è appena entrato nel suo arco narrativo finale che, nonostante potrebbe protrarsi anche piuttosto a lungo, ha già rivelato alcune piacevoli sorprese. Ad ogni modo, la rivista Weekly Shonen Jump si è lasciata scappare qualche dettaglio per le anticipazioni del capitolo 308.

Il nuovo capitolo di My Hero Academia non uscirà questa settimana, attraverso un comunicato il dipartimento editoriale ha infatti spiegato i motivi della pausa improvvisa, ovvero a causa delle condizioni di salute precarie di Kohei Horikoshi. L'editore ha inoltre specificato che a causa dei tempi di pubblicazione del magazine non sono riusciti a sistemare in tempo il numero di pagine, motivo per cui alcuni fan hanno erroneamente inteso il messaggio come un pesce d'aprile.

Comunque sia, tra le pagine di Weekly Shonen Jump è stata allegata un breve preview che anticipa i lettori agli avvenimenti del capitolo 308. La tavola in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, è accompagnata dalla dicitura "Il massimo potere del quirk, il n°1 della nuova generazione di eroi!"

Non sappiamo dirvi con esattezza a chi si riferisce la locandina, se a Deku come rappresentato o a qualcun altro, non ci resta dunque che attendere un paio di giorni per conoscere i risvolti del capitolo 308 che, salvo ulteriori imprevisti, uscirà su Manga Plus il prossimo 11 aprile. E voi, invece, cosa ne pensate di queste anticipazioni? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.