My Hero Academia 308, quando uscirà e cosa succederà: un rematch in vista

Gli stravolgimenti di My Hero Academia perpetuati da Kohei Horikoshi negli ultimi capitoli del manga hanno colto di sorpresa tutti. E il capitolo 307 di My Hero Academia ha chiuso con un ritorno importante.

Con Deku e Muscular di nuovo faccia a faccia, è il momento giusto per vedere quanto è migliorato l'eroe nel corso degli ultimi mesi e in particolare nel breve timeskip occorso alla fine di My Hero Academia 306. Anche se col cappuccio, Muscular ha riconosciuto la voce di Deku e per questo è improbabile si lasci scappare il giovane eroe. Allo stesso modo, Midoriya sa che ci sono civili nei paraggi e che Yo Shindo è gravemente ferito, di conseguenza non può tirarsi indietro.

Per questo è molto probabile che in My Hero Academia 308 rivedremo Deku VS Muscular, uno scontro che fa da rematch a quello del campo estivo durante il quale il protagonista ottenne una vittoria sofferta. È possibile che Kohei Horikoshi decida di chiudere questa battaglia di pura potenza nel giro di poche pagine per non portare alla lunga la situazione ma fornendo comunque una panoramica sul nuovo stato di Deku.

My Hero Academia 308 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 4 aprile alle ore 18:00 in inglese e spagnolo.