My Hero Academia 308: un secondo round tra due antagonisti

La chiusura della guerra ha segnato l'inizio di un periodo terrificante per Deku che ha deciso di gettarsi in un nuovo viaggio. Tutto il mondo di My Hero Academia ha subito effetti nefasti a causa delle gesta perpetuate da All for One, e ora è di fronte a una crisi mai vista negli scorsi quarant'anni.

Purtroppo la scorsa settimana My Hero Academia era in pausa, bloccando lo sviluppo degli avvenimenti per i lettori. Il capitolo 308 di My Hero Academia ora però arriva su Weekly Shonen Jump e mostra il proseguimento dello scontro tra Izuku e Muscular. Il gigantesco villain riconosce Midoriya dalla voce e salta immediatamente verso di lui, facendo a pezzi il palazzo.

Il giovane eroe fa uso del Float insieme al quirk Smoke Screen ereditato dal sesto. Dopo aver limitato la visibilità in tutta la zona, Deku porta Shindo al sicuro e si prepara ad affrontare Muscular, non però prima di aver parlato con il sesto possessore. Infatti il protagonista di My Hero Academia ora dovrà usare tutti i quirk come strumenti al proprio servizio e non come poteri, cambiando la propria percezione delle cose in modo tale da non farsi sovrastare dal One for All.

Mossa dopo mossa, Deku evita gli attacchi del gigantesco Muscular e cerca di dialogare con lui, ma invano vista la sete di sangue del villain. Capito il punto debole delle fasce muscolari, Deku assesta un colpo portentoso a Muscular, mettendolo apparentemente KO nell'ultima tavola di My Hero Academia 308.