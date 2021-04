My Hero Academia 308 spoiler e immagini: il ritorno di Deku dopo la pausa

La pausa a sorpresa di My Hero Academia aveva gettato nello sconforto tutti i lettori del manga, sia nipponici che non. Il mangaka si è però ripreso e sul nuovo numero di Weekly Shonen Jump è stato confermato il ritorno della storia con Izuku Midoriya protagonista, che si fa rivedere in un momento particolarmente importante.

I primi spoiler di My Hero Academia 308 con immagini ci mostrano quali sono le nuove capacità del protagonista. Il titolo del capitolo è "Full Power", ovvero a piena potenza. Muscular riconosce Deku dalla voce, mentre il ragazzo sta fluttuando in cielo con Shindo tra le braccia.

I due iniziano a combattere mentre Deku fa uso del Float ma anche dello Smoke Screen, quirk ereditato dal sesto portatore del One for All. Insieme al Danger Sense e al Black Whip, tutte tecniche diventate ancora più forti grazie all'eredità ricevuta negli anni, la forza del One for All è soverchiante e Muscular non riesce a colpire Deku neanche una volta.

La velocità del protagonista lo fa posizionare in un modo tale da poter colpire Muscular al 100% della forza. L'attacco è abbastanza da stendere definitivamente il nemico, mostrando la differenza di forza tra i due. Il capitolo di My Hero Academia si conclude con la frase "Cosa succederà allo scontro con i villain? Cosa succederà a Deku, che ha iniziato ad agire da solo?"

My Hero Academia 308 arriverà su MangaPlus ufficialmente in inglese e spagnolo domenica 11 aprile alle ore 18:00.