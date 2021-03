My Hero Academia 308: tanti ritorni e un nuovo Deku in azione

Ormai la società di My Hero Academia è al collasso. I pochi eroi rimasti dopo la guerra a causa di morti, feriti, dimissioni e fughe, vengono poco rispettati dalla popolazione e non sono più in grado di mantenere l'ordine e la giustizia. Le città vengono rase al suolo con una facilità disarmante dai villain evasi da Tartarus e le altre prigioni.

Il paese, insomma, è allo scatafascio. In pochi continuano a resistere e tra questi c'è il protagonista di My Hero Academia, Izuku Midoriya. Dopo aver lasciato il liceo Yuei, Deku si è mostrato nei pressi di una grande città giapponese. È qui che hanno luogo gli eventi di My Hero Academia 308, nuovo capitolo disegnato da Kohei Horikoshi.

Rivediamo due giovani eroi, Yo Shindo e Tatami Nakagame, i due studenti della Ketsubutsu che un tempo affrontarono i ragazzi della Yuei all'esame di licenza da hero. I due cercano di convincere alcuni civili, rifugiatisi in un edificio, ad evacuare la città a causa dell'arrivo di uno dei carcerati evasi da Tartarus. Il nemico va infatti oltre le loro forze e non si tratta di un semplice truffatore o ladro di quartiere.

Purtroppo la discussione non ha successo e i due giovani devono andarsene quando appare il cattivo in città: è Muscular. L'uomo appare ancora più grosso che in passato e subito prende di mira Shindo, che non riesce a sfruttare il suo quirk contro il nemico. Poco prima del colpo finale, Deku interviene e salva il giovane eroe. Anche con la maschera, Muscular riconosce il protagonista di My Hero Academia. Arriva il secondo scontro tra Deku e Muscular, chi vincerà?