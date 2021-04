My Hero Academia 309: un capitolo ricco di incognite, ecco quando uscirà

Lo stravolgimento accaduto alla società di My Hero Academia sta portando a eventi completamente imprevedibili. Il timeskip con un Deku rinnovato e diverso dal precedente ci ha gettato in questa fase inedita della storia di Kohei Horikoshi.

Passate le prime settimane lontane dall'accademia della Yuei, Izuku Midoriya si è ritrovato in una città sconosciuta dove si è imbattuto in un suo vecchio rivale. Muscular e Deku si sono così riaffrontati in un secondo match che sembra essere già giunto a conclusione, con una vittoria netta e pulita per il protagonista di My Hero Academia.

L'ultima scena del capitolo 308 vede infatti il ragazzo assestare un pugno alla massima potenza a Muscular, che sembra già aver ceduto. La situazione resterà la stessa in My Hero Academia 309? Probabilmente sì: Muscular sembra essere stato già messo KO e le prime pagine del prossimo capitolo potrebbero essere dedicate alla restrizione del villain e al salvataggio dei civili, oltre che alla scomparsa nell'ombra di Deku.

Il ragazzo si allontanerà ancora una volta dalle persone che già conosce in modo tale da non metterle in pericolo. Ed è nella seconda fase di My Hero Academia 309 che potremo vedere il nuovo stato di Deku, ovvero dove dorme e come si procura da mangiare e da bere. Potrebbe anche esserci qualche breve dialogo sul One for All e su come abbia usato i quirk durante l'ultimo scontro, in modo tale da migliorare il coordinamento con i vari poteri.

My Hero Academia 309 sarà pubblicato su MangaPlus il 18 aprile 2021 alle ore 18:00 in inglese e spagnolo.