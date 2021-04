My Hero Academia 309: la determinazione di Deku e il suo passo verso la battaglia finale

La situazione in My Hero Academia è bollente. La società giapponese sembra ormai aver perso ogni possibilità di resistenza contro i villain e tanti di questi scorrazzano per le città uccidendo e depredando i civili rimasti indifesi.

Muscular è uno di questi e, dopo aver messo KO Shindo, si è ritrovato contro Midoriya. I due hanno dato vita a un secondo round che è stato stravinto dal protagonista di My Hero Academia. Sfruttando tutti i poteri sbloccati del One for All, Deku ha assestato un pugno ben piazzato e che ha messo Muscular KO.

Il villain viene così portato davanti un distretto di polizia all'inizio di My Hero Academia 309, con il protagonista che subito fugge dalla zona. Shindo sembra averlo riconosciuto, trovandolo molto diverso rispetto al ragazzino conosciuto mesi prima durante l'esame per la licenza provvisoria da hero. Adesso Deku è sempre in movimento e sfrutta il suo senso di pericolo per capire quando andare al salvataggio di qualcuno. Trova però il tempo di incontrarsi con All Might in un vicolo buio, dove il protagonista lo ringrazia per il prototipo di guanti ordinati da oltreoceano e che gli forniscono più sostegno alle braccia.

All Might riceve anche una chiamata da Hawks che si tiene informato, insieme a Best Jeanist ed Endeavor, sui movimenti di Midoriya. Mentre il ragazzo avverte un nuovo pericolo e va al salvataggio, l'ex eroe ripensa al momento in cui Deku si è svegliato in ospedale. Dopo essere stato guarito da Recovery Girl, Deku viene a sapere che il suo corpo è cambiato rispetto a prima e sembra quindi che il One for All al 100% non faccia più lo stesso danno, anche se comunque non dovrà esagerare.

La madre di Izuku viene a sapere del One for All e preoccupata chiede al figlio di non andare avanti, ma Deku la abbraccia e le dice che deve andare a salvare le persone come faceva da piccolo mentre giocavano. Appena Deku lascia l'accademia, si forma il nuovo gruppo di eroi formato da lui, Endeavor, Best Jeanist e Hawks per impedire ad All for One di conquistare il Giappone.