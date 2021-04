My Hero Academia 309 e il controverso consiglio di Gran Torino, Deku cambierà in peggio?

L'ultimo capitolo di My Hero Academia è disponibile, e ha svelato le ragioni del cambiamento di Izuku Midoriya. La nuova strada intrapresa dal protagonista è tortuosa e impegnativa, ma il problema principale è ciò che si trova alla fine del suo percorso, ovvero una scelta impossibile che potrebbe cambiarlo per sempre.

Nel capitolo 304 di My Hero Academia abbiamo assistito alla richiesta dei vecchi possessori di One for All, che in comune accordo hanno chiesto a Deku di uccidere Shigaraki, in modo da porre fine una volta per tutte all'Unione dei Villain e a All for One. Nel capitolo successivo Deku si è detto contrario, affermando che continuerà a cercare un modo per "salvare la sua nemesi", ma l'ultima uscita del manga ha nuovamente instillato qualche dubbio nella mente del giovane eroe.

Gran Torino, ancora bloccato su un letto d'ospedale dopo essere stato trafitto da Shigaraki, si scusa con Izuku per "non essere stato in grado di uccidere il villain quando ne aveva l'opportunità", e parla al ragazzo cercando di fargli capire che non è sempre possibile salvare tutti. "Non essere così inflessibile", spiega Gran Torino, "uccidere può essere un modo per salvare qualcun altro, non dimenticarlo mai. Ora devi chiudere i conti con l'Unione dei Villain". Deku osserva il suo mentore in silenzio, e si rifiuta di dare una risposta.

L'ultimo arco narrativo di My Hero Academia ha chiarito che Deku sta cambiando. L'eroe ha più fiducia nei propri mezzi, non ha problemi a scontrarsi a viso aperto con un antagonista del calibro di Muscular, e soprattutto ha dimostrato di poter prendere le sue decisioni indipendentemente dai desideri di All Might e di sua madre, chiaramente preoccupati. L'omicidio è una linea che non dovrebbe essere oltrepassata, ma vedere un eroe del calibro di Gran Torino affermare che "a volte è necessario uccidere qualcuno per salvare qualcun altro" non può che far discutere.

E voi cosa ne pensate? Gran Torino ha ragione o torto?