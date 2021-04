My Hero Academia: un altro passo verso la morte di All Might? Le questioni in gioco

Il cinquantenne All Might è stato per diverso tempo l'eroe più forte di My Hero Academia. Presentato fin da subito, la sua carriera subì un rapido declino nei suoi ultimi mesi, in particolare a causa del passaggio del One for All a Izuku Midoriya nei primi capitoli del manga. Da lì in poi, All Might è diventato sempre di più un mentore.

Ma su di lui c'è anche la scure di un destino già scritto. Questa spada di Damocle che fu prevista da Sir Nighteye ci ricorda che All Might dovrà morire prima della fine del manga di My Hero Academia. La data si avvicina sempre di più a ogni capitolo e gli eventi in corso sembrano aver accelerato questo processo.

La società giapponese è ormai in balia dei villain liberati da All for One e per questo ogni città è diventata un luogo pericoloso. Deku è ancora in gioco, così come All Might che ha deciso di mantenere un ruolo prominente nonostante non sia in prima linea. Sta facendo infatti da tramite tra Deku e i top 3 hero del Giappone, ovvero Endeavor, Hawks e Best Jeanist.

Questa vicinanza al campo di battaglia e a Deku, che può essere sempre localizzato dal potere di Shigaraki, lo mette però in estremo pericolo. Sappiamo infatti che All Might potrebbe morire nel mese di aprile e My Hero Academia è giunto proprio in quel mese. Ciò vuol dire che il tanto adorato eroe potrebbe morire molto prima del finale del manga, lasciando Deku spiazzato e senza una guida.

My Hero Academia 310 potrebbe iniziare ad aprire questo scenario incombente.