My Hero Academia 309: perché Izuku ha preso quella decisione?

My Hero Academia si sta lentamente avvicinando al finale e, con gli ultimi capitoli, ha inaugurato l’ultima saga dal manga. Ci sono tuttavia ancora molte domande che necessitano di una risposta, ma l’autore ha già iniziato a chiarire alcune cose come il motivo dietro quell’estrema decisione di Izuku.

Attraverso un timeskip il sensei ha colto l’occasione per mostrare il cambiamento di Deku che, a seguito dello scontro con Shigaraki, ha deciso di isolarsi dai suoi amici e persino dalla sua stessa famiglia. Prima di andarsene, tuttavia, ha salutato Gran Torino che lo ha ricambiato con un enigmatico messaggio che lascia presagire un’importante possibilità futura.

Ad ogni modo, l’ultimo capitolo disponibile su Manga Plus ne ha inoltre approfittato per spiegare i motivi i dietro la decisione di Izuku di allontanarsi dalla U.A. È proprio lo stesso ragazzo a spiegare infatti: “Non tornerò alla U.A. Shigaraki possiede l’abilità di potermi localizzare, non mi sorprenderebbe se dovesse apparire anche adesso per attaccarmi. Ma non voglio che nessun altro rimanga ferito. Se dovessero diventare ancora più forti allora le cose non potrebbero che volgere ulteriormente al peggio ed è per questo che devo fermare Shigaraki e All For One prima che accada.”

Ebbene, dunque, il protagonista ha deciso di allontanarsi per proteggere coloro che lo circondano da All For One e il suo prediletto, scelta che comunque gli ha permesso di poter affinare il proprio quirk. E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra con un commento qua sotto.