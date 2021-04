My Hero Academia 309, spoiler e immagini: continua l'evoluzione di Deku

My Hero Academia ha preso una piega sorprendente con gli ultimi capitoli e che ha reso una vera incognita ciò che sarà raccontato da Kohei Horikoshi da quel momento in poi. Dopo il brevissimo timeskip, abbiamo rivisto Deku in azione contro un vecchio nemico, cosa che ha portato a uno scontro importante in My Hero Academia 308.

Archiviata la battaglia con Muscular grazie ai nuovi quirk del One for All, è ora per Deku di andare avanti. E i primi dettagli sulla nuova realtà del giovane eroe arrivano dagli spoiler di My Hero Academia 309.

Il capitolo 309 di My Hero Academia si intitola "Non posso rimanere un bambino per sempre". Deku ha sconfitto Muscular e ritorna in un altro luogo dove incontra All Might. L'ex eroe gli chiede come sta la sua mano e Deku risponde che sta bene grazie al guanto a compressione che All Might ha ordinato direttamente dall'America. Hawks chiede a All Might come se la sta cavando Deku. Si rivede anche il dottore che disse a Deku tempo fa che avrebbe rischiato di perdere le braccia se avesse continuato a usare il potere, ma a quanto pare il corpo del protagonista di My Hero Academia è cambiato molto ed è diventato più resistente e che il One for All dovrebbe essere al 45% della sua forza.

In basso sono disponibili alcune vignette spoiler di My Hero Academia 309 dove vediamo Deku combattere con altri criminali ma anche abbracciato alla madre con un parallelo di quando era bambino. Inoltre, viene confermata la cattura di Muscular che viene legato da alcuni poliziotti ben equipaggiati.