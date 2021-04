My Hero Academia 310: l'identità di quel personaggio, qual è il legame con Bakugo?

Gli ultimi eventi di My Hero Academia sono stati delineati con una cura tale che praticamente ogni capitolo riserva un colpo di scena. Kohei Horikoshi si sta parecchio divertendo ultimamente e il che è intuibile dalle reazioni dei lettori che, settimanalmente, trovano negli ultimi numeri del manga interessanti motivi di dibattito.

Ciò che attualmente sta davvero stuzzicando la community dietro la serie di Horikoshi sensei è il mistero in merito al secondo possessore del One For All. Quest'ultimo, infatti, era un tempo il leader della resistenza contro All for One, un uomo che non esitò a sporcarsi le mani per arrivare a Yoichi e liberarlo dalla prigionia del potente villain. Proprio per questo, il secondo possessore è molto restio ad affidare le proprie conoscenze a Deku che, con una visione troppo idealistica del ruolo di un eroe, non sembra ancora pronto per compiere ciò che va fatto.

Anche se a seguito di un dialogo con Yoichi cambia idea, finalmente l'autore mostra al pubblico il suo vero volto che ha sbigottito tutti i lettori. Il secondo possessore è praticamente identico a Bakugo, sia nello sguardo che nella capigliatura e con un un quirk che appare dal funzionamento molto simile a quello dell'aspirante Hero, con l'ovvia differenza della personalità. Potrebbe trattarsi, più che di Kacchan, magari di un suo avo o di un lontano parente, qualcuno di cui non abbiamo ancora mai sentito nominare. Resta pur vero, tuttavia, che una somiglianza del genere sembra comunque celare un legame tra i due personaggi, non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per conoscere la verità.

E voi, invece, che opinione avete a riguardo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nello spazio riservato in fondo alla pagina.