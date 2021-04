My Hero Academia 310: uno scenario che si evolve a tutta velocità

Terminato il grande scontro di marzo, Deku si è ritrovato in una brutta situazione in My Hero Academia. Ormai è già passata qualche settimana da quando la grande battaglia contro i villain si è trasformata in una sorta di sconfitta per la società degli eroi, costretti a straordinari per tentare di limitare i danni.

Sconfitto Muscular, My Hero Academia ci ha fatto conoscere la nuova vita di Deku, alternata tra brevi momenti in cui è a contatto con All Might e altri dove si occupa semplicemente di rimanere in movimento, salvando chi è nei paraggi. In questo modo non si farà localizzare da All for One e Shigaraki.

Un altro pezzo di questa vita dell'eroe è narrata in My Hero Academia 310. Una ragazza con un quirk animale viene attaccata da alcuni civili che pensavano fosse un villain, ma Deku interviene e seda la situazione. All Might arriva subito dopo, rassicurando la ragazza ma dando anche al protagonista un pasto caldo con cui rifocillarsi e mantenersi in forma.

Deku si allontana subito, iniziando una discussione con i precedenti possessori del One for All. L'eroe sa che gli altri difficilmente potranno competere con Shigaraki, e per questo sta a lui concludere la faida secolare tra i due quirk. E proprio in questo frangente, Horikoshi ci fa tornare alla discussione con i possessori del One for All avvenuta in ospedale.

Dopo la fatidica domanda fatta dal primo, anche il secondo e il terzo possessore si rivelano, insieme alle loro idee e pensieri. Accettato il protagonista, adesso Deku può contare sui quirk di tutti e 7. My Hero Academia 311 arriverà dopo la pausa primaverile di Weekly Shonen Jump.