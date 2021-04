My Hero Academia 310, spoiler e immagini: Deku protagonista della pagina a colori

Sta per tornare il manga di Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump. I primi spoiler di My Hero Academia 310 con immagini rivelano cosa accadrà a Deku prima della pausa primaverile per la Golden Week.

Il capitolo 310 di My Hero Academia si intitolerà "Maestro e allievo", titolo che campeggia nella pagina a colori dove si vede l'outfit aggiornato del protagonista. Nella pagina a colori disponibile in basso, c'è Deku visto di lato con il suo costume verde, lo zaino giallo e la maschera calata sul viso. L'espressione e la luce negli occhi è molto diversa rispetto a quelle viste in passato nel protagonista, e gli danno un aspetto più minaccioso e inquietante.

La storia riprende con un salvataggio di Deku, col protagonista di My Hero Academia che aiuta una persona attaccata da alcuni villain. Dopo averla salvata, Deku torna a osservare la città e commenta di come la società odierna sia stata riportata ai tempi oscuri. Deku inizia a parlare con Banjo a proposito di All for One, Shigaraki, Dabi e il resto della League of Villain, di cui hanno ben poche notizie.

Pur entrando in un team con i top heroes, Deku sa che Shigaraki è troppo forte allo stato attuale e per questo per batterlo deve assolutamente utilizzare il One for All al massimo della potenza. In questo frangente vediamo i due volti degli utilizzatori del One for All finora rimasti nascosti, il secondo e il terzo. Uno di loro assomiglia davvero a Bakugo e ha una cicatrice sul viso.

Prima che Deku torni a pattugliare la città, All Might gli dà un bento, ricordandogli che deve prendersi cura della sua salute se vuole continuare a combattere. My Hero Academia 310 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 25 aprile 2021.