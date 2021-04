My Hero Academia 310, teorie e data di uscita: è ora di spostarsi dai villain?

Il mondo di My Hero Academia è mutato all'improvviso e ciò ha portato il protagonista Izuku Midoriya a compiere scelte impensabili fino a qualche volume fa. Con i villain a piede libero, la situazione sta degenerando sempre di più e tutti gli eroi rimasti devono darsi doppiamente da fare per poter tenere tutto sotto controllo.

Negli scorsi capitoli di My Hero Academia abbiamo visto uno scorcio di com'è diventata la società giapponese, terrorizzata e in preda alla mania di omicidi e sciacallaggio dei criminali evasi dalle varie prigioni del paese. Deku ha già avuto il suo bel da fare contro Muscular, che però è stato imprigionato con successo.

Il capitolo 309 di My Hero Academia ci ha mostrato anche come sta vivendo Deku, in perenne movimento e con pochi contatti, permettendosi solo qualche incontro di tanto in tanto con All Might. Cosa succederà in My Hero Academia 310? Kohei Horikoshi ci ha mostrato il protagonista, ma ora potrebbe cambiare scenario per portarci o dagli altri giovani eroi della Yuei oppure dai villain.

E proprio questi ultimi potrebbero essere in fermento, considerato il potere che stanno acquisendo. La vecchia Unione dei Villain potrebbe essersi rimessa in piedi e avere grandi progetti per il futuro, portando così alla strutturazione del prossimo arco narrativo. My Hero Academia 310 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 25 aprile.