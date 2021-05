My Hero Academia 311, arrivano i primi spoiler: il piano ha una falla?

C'è stata una pausa primaverile per Weekly Shonen Jump che ha messo a riposo tutti i suoi mangaka in vista della Golden Week, la settimana d'oro giapponese che si tiene tra fine aprile e inizio maggio. Tutto ciò però è alle spalle e tra qualche giorno la rivista farà di nuovo capolino nelle fumetterie, riportando anche My Hero Academia.

L'atteso capitolo 311 di My Hero Academia arriverà tra qualche giorno su MangaPlus, più esattamente domenica 9 maggio, insieme a tutti gli altri fumetti della scuderia di Weekly Shonen Jump. In rete però sono già arrivati i primi leak e spoiler su My Hero Academia 311.

Intitolato "Loro sono qui", il capitolo si concentra prevalentemente sul trio formato da Endeavor, Hawks e Best Jeanist. È il primo a essere al centro dell'azione dato che fin da subito è costretto a scontrarsi con un villain minore che però si è potenziato grazie a uno degli strumenti di Detnerat. Endeavor tuttavia, dopo aver risposto alle critiche del criminale, lo arresta e porta alla polizia per poi ricongiungersi con i suoi due colleghi. Edgeshot intanto sta indagando sulla League of Villain, mentre il trio si rende conto che usare Deku come esca per ora non ha avuto alcun effetto.

Ripensando alle parole del dottor Garaki, è probabile che All for One stia attendendo per riuscire a curare il corpo di Tomura Shigaraki e far arrivare alla fine il processo interrotto dal raid all'ospedale. Per questo il suo gruppo non è ancora apparso, e lo farà soltanto quando il super villain sarà nel pieno delle sue forze. Il problema però è che neanche i villain di spessore come Muscular sanno di preciso dove si trovi il criminale.

All Might intanto sta seguendo il segnale GPS di Deku, con quest'ultimo che a stento dorme. Il segnale però improvvisamente sparisce e si passa nelle ultime pagine di My Hero Academia 311 con una scena sul protagonista. Midoriya è sotto bersaglio di un cecchino, uno dei villain di Tartarus che lo obbliga ad andare con lei. Deku sembra acconsentire, chiudendo il capitolo 311 di My Hero Academia.