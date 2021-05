My Hero Academia 311: La fama di Endeavor subisce un duro colpo

Il capitolo 311 di My Hero Academia ci ha mostrato le nuove armi che gli avversari dei protagonisti possono usare per combattere, mentre Endeavor ha dovuto fare i conti con una serie di rivelazioni sul suo conto.

Come sapete Endeavor ha sempre cercato di diventare il successore di All Might come simbolo della pace, proprio per questo ha sottoposto i suoi figli ad un regime di allenamento estremamente duro, mentre i rapporti con la loro madre si sono fatti sempre più tesi. Durante il suo scontro con il Fronte di Liberazione del Paranormale, Endeavor è stato ferito gravemente, ma a colpire maggiormente il pubblico e i suoi fan sono state le rivelazioni fatte dai suoi avversari: Dabi è in realtà il suo primogenito Toya, mentre le condizioni in cui costringeva i suoi figli ad allenarsi sono state rivelate alla popolazione.

In una scena successiva del manga, possiamo vedere Endeavor mentre riceve gli insulti delle persone, che non hanno perdonato al personaggio i numerosi crimini commessi dal figlio. Non resta che aspettare i prossimi capitoli del manga di Kohei Horikoshi per scoprire come continuerà la sua storia. Nel frattempo ecco alcune indiscrezioni su My Hero Academia 312, invece ecco un cosplay dedicato a Mirko di My Hero Academia.