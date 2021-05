My Hero Academia 311 tra ritorni e nuove sfide: Deku unirà le forze con dei villain?

Il capitolo 311 di My Hero Academia è finalmente disponibile su MangaPlus, e ha svelato nuovi retroscena sul ruolo dei Pro Heroes e sulle nuove sfide che accompagneranno Midoriya nel corso delle prossime uscite. In particolare, la pagina finale del nuovo capitolo ha mostrato l'entrata in scena di due villain, e sembra anticipare una possibile alleanza.

Nel capitolo 311, Endeavor, Hawks e Best Jeanist continuano a sfoltire le fila dei nuovi villain eliminando le minacce sparse per la città, e si trovano costretti a confrontare una folla inferocita a causa delle recenti azioni di Dabi. È ormai evidente come la fiducia nei Pro Heroes sia ai minimi storici, e con metà dei migliori eroi ormai fuori gioco, sono rimasti solo i Top 3, Wash ed Edgeshot a indagare su All for One.

Izuku Midoriya intanto continua ad essere utilizzato come esca per far uscire allo scoperto Shigaraki, e durante il suo solito giro di pattuglia viene attaccato a sorpresa da una nuova villain. La ragazza lancia una bomba facendo esplodere l'auto di All Might, e spara un colpo di fucile al telefono del protagonista, intimandogli di non muoversi. Deku pensa subito di essere finalmente riuscito a trovare un componente dell'Unione dei Villain, ma la realtà potrebbe essere ben diversa.

In calce potete dare un'occhiata alla nuova antagonista, che sembra essere in grado di creare un fucile da cecchino da uno dei propri arti. Osservando con maggiore attenzione la penultima tavola è possibile notare Overhaul, sdraiato a pochi passi di distanza senza braccia né gambe. Una collaborazione tra Overhaul e Shigaraki è assolutamente impossibile visti i precedenti tra i due, ed è molto più probabile che la ragazza agisca da sola.

La tavola in questione suggerisce che la mercenaria abbia aiutato Overhaul a fuggire da Tartarus, trasportandolo fuori dall'edificio durante la fuga generale dei detenuti. La scelta più sensata per Overhaul avrebbe dovuto essere il rapimento di Eri per far ricrescere i propri arti, ma il fatto che i due siano andati alla ricerca di Deku (e soprattutto che il colpo di fucile abbia volutamente mancato il bersaglio), fa pensare che stiano cercando il dialogo, piuttosto che lo scontro. Deku e Overhaul hanno ragioni diverse per voler rintracciare Shigaraki, ma se il Quirk della nuova villain dovesse rivelarsi utile, non è da escludere un accordo temporaneo tra le due parti.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Deku collaborare con i due villain? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo ricordandovi che My Hero Academia riceverà un nuovo film originale questa estate, e che sono stati recentemente mostrati i nuovi costumi dei tre protagonisti.