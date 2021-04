My Hero Academia 311, altro scenario in arrivo? Previsioni e data di uscita

Conclusa la saga della battaglia con i villain, Deku è tornato protagonista di My Hero Academia con gli ultimi capitoli. Il ragazzo ha mostrato il suo attuale stile di vita, molto diverso da quello passato.

Saltando da un palazzo all'altro, recandosi da una città all'altra, Deku sorveglia il Giappone come un vigilante in modo tale da bloccare e limitare le scorribande dei villain, specie di quelli più pericolosi. Le settimane passate lontane dalla Yuei sono state già ricche di avvenimenti: ha infatti già arrestato Muscular e ha contributo a salvare una ragazzina con un quirk animale bersagliata da alcuni civili che avevano paura di lei.

Ora che Deku ha ottenuto l'appoggio del secondo e terzo possessore del One for All, il suo potenziale offensivo è quasi al massimo. Non sappiamo ancora quali sono gli ultimi due quirk a disposizione del protagonista ed è anche possibile che la rivelazione non arriverà tanto presto. My Hero Academia 311 potrebbe portarci nella base dei villain, menzionati nell'ultimo capitolo. Come ha detto Deku, non sappiamo ancora come si stanno organizzando e che piani hanno e questo potrebbe essere un buon momento per farli tornare in scena.

Inoltre, riportandoli tra le pagine del manga, potremo conoscere i futuri personaggi che si opporranno a Deku. I carcerati evasi sono tanti, e tra loro c'è anche Stain, che potrebbe prendersi la sua rivalsa. My Hero Academia 311 sarà pubblicato il 9 maggio su MangaPlus, dopo una settimana di pausa obbligata per le feste di Weekly Shonen Jump.