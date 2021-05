My Hero Academia 311: un super villain minaccia il piano degli heroes

My Hero Academia ha pubblicato dei capitoli stravolgenti di recente. Kohei Horikoshi ha colto di sorpresa i lettori in più modi e adesso siamo alle prese con un Deku rinnovato.

L'arco finale di My Hero Academia è iniziato da un po' e vede un Deku quasi completamente solo. Dopo aver messo in carcere Muscular e aver fatto altre ronde per le città, il protagonista si è incontrato con All Might. Sta continuando però a muoversi incessantemente per rimanere fuori dai radar nemici e non farsi trovare.

Intanto My Hero Academia 311 ci mostra cosa stanno facendo gli altri eroi. Endeavor sta bloccando alcuni villain che si sono potenziati grazie agli oggetti di Detnerat. Dopo aver sgominato la banda, li consegna alla polizia ma i civili che sono nei dintorni confermano il loro odio per l'eroe fiammeggiante tirandogli contro alcuni oggetti. Sembra che ormai i top heroes siano molto isolati dal resto della società e dalle organizzazioni.

Best Jeanist, Hawks ed Endeavor si muovono insieme mentre Edgeshot sta indagando sul fronte di liberazione dei quirk. Hawks e gli altri parlano dello stato di All for One e di cosa sia necessario per ottenere il controllo del One for All. Sembra quindi che il super villain non farà la sua mossa finché non avrà ottenuto il pieno possesso del corpo di Tomura Shigaraki. Improvvisamente, un beep del computer avvisa Best Jeanist. Nella sua auto, All Might osserva il radar col segnale di Deku ma anche qui un beep fa scomparire il segnale improvvisamente. E ancora più all'improvviso, una bomba colpisce l'auto dell'ex eroe. Non sappiamo in che stato sia All Might ora.

In un'altra area, Deku si è bloccato a causa di un colpo di fucile che l'ha mancato per un soffio. L'attacco era però controllato: a distanza c'è una delle villain evase da Tartarus, in possesso di un quirk che la trasforma in un fucile da cecchino. La donna avvisa Deku di arrendersi, mentre il protagonista di My Hero Academia si rende conto che è arrivato finalmente qualcuno sotto gli ordini di All for One.