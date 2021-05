My Hero Academia 312: cosa succederà nel capitolo della prossima settimana?

Per il momento, Deku sembra essere alla deriva e senza indizi. La sua nuova vita si sta rivelando più ardua del previsto, anche se è solo alle fasi iniziali. My Hero Academia nel corso degli ultimi capitoli ci ha infatti mostrato solo la nuova realtà e tutto ciò che le gravità intorno.

Tra una lotta e l'altra con dei villain, di cui uno dei quali è stato l'ex nemico Muscular, Deku è sempre in movimento, inseguito da All Might e sorvegliato dai top 3 heroes. Ma un imprevisto in My Hero Academia 311 sconvolge le carte in tavola. Mentre All Might viene attaccato da una bomba mentre è in auto, Deku si ritrova sotto il mirino di una dei villain evasi da Tartarus, in grado di trasformare parti del proprio corpo in un fucile da cecchino.

Una situazione molto difficile da risolvere per il giovane eroe. My Hero Academia 312 potrebbe quindi iniziare a farci entrare nel vivo di questa fase: Deku proverà forse a dialogare per ottenere informazioni su All for One, ma difficilmente si concederà ai desideri nemici. Il protagonista di My Hero Academia risponderà all'attacco e sarà coinvolto brevemente in uno scontro. Tuttavia ciò potrebbe essere calcolato, con i villain che potrebbero aver preso in ostaggio All Might proprio per costringere Deku ad arrendersi.

Sarà l'inizio della fine di All Might? My Hero Academia 312 arriverà su MangaPlus domenica 16 maggio 2021.