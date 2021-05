My Hero Academia 312: l'incontro con Lady Nagant ha rivelato un inaspettato limite di Deku

Poche settimane fa My Hero Academia 311 ha introdotto un nuovo, interessante personaggio, e anche sollevato più di qualche domanda. Molti fan, infatti, si sono domandati per quale ragione Deku non avesse compiuto un'azione ormai data per scontata, ma fortunatamente il capitolo 312 ci è venuto in aiuto illustrandoci un nuovo limite di One for All.

Nel capitolo 311 di My Hero Academia Deku viene attaccato a sorpresa da una tiratrice scelta, che il capitolo 312 ha rivelato essere Lady Nagant, una ex Pro Hero diventata villain. In quell'occasione molti fan si erano chiesti per quale ragione Deku non avesse utilizzato Danger Sense, il Quirk del quarto possessore che poco tempo prima gli aveva permesso di vincere tanto facilmente lo scontro con Muscular. Fortunatamente, ora abbiamo una risposta.

Il capitolo 312 di My Hero Academia, infatti, rivela nuovi dettagli circa il funzionamento di Danger Sense, che a quanto pare non è poi così simile al Senso di Ragno di Spider-Man a cui molti l'avevano paragonato. Il Quirk, infatti, può essere facilmente bypassato dagli avversari nel caso in cui gli attacchi siano sufficientemente rapidi.

Nel capitolo 311 Danger Sense non riesce a prevedere l'arrivo del proiettile di Lady Nagant, che nell'ultima uscita rivela di trovarsi in un grattacielo a un kilometro di distanza. Inizialmente molti avevano pensato a un limite spaziale, come se il Quirk potesse solo prevedere attacchi lanciati all'interno di un'area circoscritta (magari 500 metri dalla posizione dell'eroe), ma siccome nel capitolo 312 Deku rivela di aver utilizzato la tecnica per evitare i colpi in arrivo, si tratta di un'ipotesi da scartare.

L'unica soluzione, quindi, è quella di un semplice limite legato alla velocità dei colpi. Danger Sense viene descritto da Deku come un forte senso di pressione alla testa, ma a quanto pare un attacco sufficientemente rapido può evitare che il sesto senso si attivi. Il Quirk non sembra in grado di prevedere l'intenzione di un attacco, ma solo di segnalare l'arrivo di un colpo indirizzato al possessore. Un limite molto importante, che in futuro potrebbe causare più di qualche problema al protagonista.

In tutti i casi, l'arsenale di Deku è senza dubbio sufficiente per sconfiggere Lady Nagant, che continuerà ad affrontare l'eroe nel capitolo 313 di My Hero Academia. Il climax della battaglia è atteso per la prossima domenica, alle ore 18:00, sempre su MangaPlus.