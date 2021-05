My Hero Academia 312 spoiler: Midoriya è sotto mira

I capi dei villain non si stanno facendo vedere nonostante il caos generato nella società. Il protagonista di My Hero Academia sta quindi cercando informazioni tra i pezzi grossi, senza però scovare alcunché. Non si conosce bene il piano di All for One, ma qualcosa alla fine del capitolo 311 fa deragliare invece i piani degli heroes.

Midoriya deve quindi affrontare una nuova villain. Vediamo i primi spoiler di My Hero Academia 312.

Il titolo di My Hero Academia 312 è "Sicario" e il capitolo parte con un flashback. Hawks e Deku stanno parlando, con l'eroe che mette in guardia il protagonista. Anche se All for One non può contare sul dottor Garaki per riprendersi e quindi non possono sfruttare il "fattore quirk" usato per i Nomu estraendo quello di Deku, il ragazzo è comunque in pericolo perché, tra gli evasi, c'è una certa Lady Nagant. Gli altri villain di Tartarus non sono al livello di Deku, ma lei è stata la senpai di Hawks nella Commissione di Pubblica Sicurezza degli Eroi.

Si passa al presente, con Deku che riconosce le fibre blu e rosa dei proiettili, colori di Lady Nagant. Cerca di scappare con il Black Whip pensando che non è riuscito ad avvisare All Might e gli heroes della presenza del cecchino, dato che aveva concordato di avvertirli subito in caso di contatto con lei, ma il dispositivo è stato distrutto prima che potesse fare alcunché. All'improvviso un altro proiettile colpisce Deku che non riesce a evitarlo neanche con il Danger Sense.

Snipe dice che questa donna è incredibile. Lui può usare il suo quirk per controllare i proiettili fino a 600 metri di distanza, Lady Nagant invece ci riesce fino a tre chilometri. Inoltre il suo quirk le permette di creare proiettili con le fibre dei suoi capelli. Al fianco di Lady Nagant c'è un Overhaul senza braccia e distrutto mentalmente, che sembra non fare niente. La donna ripensa poi all'evasione e al momento in cui ha stretto un patto con All for One per distruggere la società degli heroes, ottenendo anche il quirk Air Walk. All for One conta su di lei, e Lady Nagant in ultima pagina dice che non fallirà la missione.

My Hero Academia 312 arriverà su MangaPlus domenica 16 maggio.