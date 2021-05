My Hero Academia 313, Deku non arretra! La carica dell'hero

Il tempo che resta è poco e non si può più tornare indietro. Deku sa inoltre che avrà ben poche chance di trovare indizi sui suoi nemici e che ogni occasione va sfruttata al massimo. Ecco perché il protagonista non si tira indietro in My Hero Academia capitolo 313.

All Might è salvo grazie alla poderosa resistenza della sua automobile corazzata, Hercules. Tuttavia l'attacco dei villain che sta affrontando nelle prime pagine di My Hero Academia 313 sta per entrare su tutt'altra scala. L'ex eroe avvisa col cellulare che Deku è sotto attacco, per poi uscire dalla macchina prima che questa esploda. I due villain, che sembrano essere dei pesci piccoli, si parano davanti a All Might a cui basta però la sua sola presenza e qualche frase a effetto per farli impaurire.

Continua intanto lo scontro tra Deku e Lady Nagant. Il protagonista si muove a zig zag tra vie e palazzi in modo tale da non dare un preciso punto di riferimento, ma il suo Senso del Pericolo si attiva ed evita così con un calcio un proiettile curvo proveniente dalle spalle. All'improvviso però un altro proiettile a traiettoria retta appare frontalmente ferendolo al fianco, in modo talmente veloce da non fargli attivare neanche il quirk. È in quel momento che Deku capisce che Lady Nagant ha in possesso un secondo quirk che le garantisce una notevole mobilità.

Compreso ciò, decide di cambiare tattica e, sfruttando il muro di fumo al massimo, impedisce la visione a Lady Nagant. La donna osserva dall'alto il suo avversario, recependo ogni singolo movimento e preparandosi a sparare alla prima occasione. Nel fumo, Deku decide di usare anche il quirk del terzo possessore del One for All, seppur sconsigliato dai suoi mentori. Tuttavia non ha molto tempo per scegliere e non può fare altro: lancia così il mantello, la maschera e lo zaino per trarre in inganno Lady Nagant, che spara senza esitazione a tutti e tre i bersagli.

Deku però si avventa su di lei dal basso, scagliandosi attraverso i piani di un edificio e raggiungendola in cielo. Nell'ultima vignetta di My Hero Academia 313, Deku afferra il braccio di Lady Nagant e si trova così a distanza ravvicinata per batterla.