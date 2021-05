My Hero Academia 313 su MangaPlus: il potere latente di Deku e il coraggio di All Might

Il capitolo 313 di My Hero Academia è disponibile su MangaPlus, e mostra ancora una volta l'incredibile coraggio di Deku e All Might. Messi di fronte all'ennesima sfida impossibile i due hanno reagito da veri Pro Hero, ma come si evolverà la situazione? Scopriamolo insieme.

Come anticipato dai leak, il capitolo 313 si apre con l'esplosione dell'automobile di All Might, alla quale il Simbolo della Pace sopravvive grazie ai suoi straordinari riflessi. L'eroe, ormai senza poteri, si trova costretto ad affrontare due villain, ma la rabbia con sé stesso per non essere in grado di aiutare Deku è sufficiente per fargli emettere un'aura tanto terrificante da far indietreggiare gli avversari. Il protagonista intanto è ancora nel mezzo dello scontro con Lady Nagant, la tiratrice scelta assoldata da All for One per catturare il ragazzo. Deku pensa di poter ingannare il cecchino muovendosi a zig-zag tra i palazzi, ma come ben sappiamo Lady Nagant è anche in possesso di un secondo Quirk donatole da All for One, Air Walk, che le permette di librarsi in aria e ferire più volte l'eroe.

Deku inizia a comprendere cosa stia succedendo e capisce di non poter fare più affidamento su Danger Sense, visto che il Quirk non gli permette di reagire sufficientemente in fretta per evitare colpi multipli. Ferito e stanco, il ragazzo decide di utilizzare Smoke Screen per limitare la visibilità della tiratrice scelta, e finalmente si prepara ad utilizzare il Quirk segreto del terzo possessore. Gli altri possessori di One for All cercano di convincere Midoriya a desistere e di pensare a qualcos'altro, visto che non ha mai avuto modo di testare il nuovo potere, ma il protagonista non vuole saperne.

Nascosto nella cortina di fumo, Deku utilizza alcuni pezzi del suo equipaggiamento come esca, portando Lady Nagant a sparare un paio di colpi a vuoto. A questo punto l'eroe utilizza il Quirk Fa Jin, il cui funzionamento non viene rivelato, e, scagliandosi attraverso i piani di un edificio, la raggiunge in cielo e la blocca.

In attesa di scoprire come proseguirà lo scontro, possiamo iniziare a formulare qualche ipotesi circa il funzionamento del Quirk "Fa Jin". Il nome della tecnica, innanzitutto, è lo stesso di quella utilizzata nelle arti marziali cinesi, e prevede l'accumulo della forza in un punto specifico del corpo e un rilascio esplosivo, che con i dovuti limiti del caso potremmo paragonare al pugno di One-Punch Man. Per utilizzarlo Deku si piega sulle ginocchia come per compiere un salto in alto, quindi è estremamente probabile che si tratti di un boost che aumenta la potenza fisica e scarica tutta l'energia in un singolo grande colpo. Il fatto che Deku sia stato in grado di disintegrare più piani di un grattacielo sembra confermarlo, ma al momento non abbiamo certezze in merito.

E voi cosa ne dite? Vi è piaciuto il capitolo? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che, sempre alle 18:00 su MangaPlus.