My Hero Academia 313 spoiler e immagini: è scontro! Le capacità di Deku

Kohei Horikoshi ha trasportato i lettori e i suoi personaggi in una nuova realtà, non semplice da affrontare. Deku si trova ancora una volta in pericolo col capitolo 312 di My Hero Academia nel quale si è affermato anche un altro personaggio.

Continua la battaglia con Lady Nagant, il personaggio che ha già affascinato i fan di My Hero Academia. Deku si è trovato contro questa donna capace di combattere a lunga distanza, e la cosa l'ha messo in difficoltà. Ma gli spoiler di My Hero Academia 313 rivelano che Deku è riuscito a trovare una contromossa. Vediamo come nei primi testi e nelle immagini disponibili in basso.

All Might sta bene: l'auto dell'eroe è stata colpita da alcune bombe lanciate da villain di basso livello, ma non erano abbastanza forti per distruggere il veicolo rinforzato dell'ex eroe. All Might scende dall'auto e basta la sua presenza per intimorire i nemici, che scappano via. L'uomo capisce che questo era tutto parte di un piano per separare lui e Deku.

Il protagonista di My Hero Academia si sta avvicinando sempre di più a Lady Nagant ma una scarica di colpi, uno dei quali proveniente dalle spalle e un altro frontale, gli fanno capire che anche la donna sta cambiando posizione. Il Danger Sense non riesce ad attivarsi in tempo per la velocità dei proiettili mentre Deku nota che la donna è in aria grazie al suo nuovo quirk.

Il ragazzo decide così di lanciare lo Smoke Wall in modo tale da impedire la visuale a Lady Nagant e si prepara a sfruttare il quirk del terzo possessore del One for All. Quest'ultimo lo riprende, dicendo che non è ancora pronto dato che non ha avuto tempo per allenarlo, ma Deku è deciso dicendo che è già troppo tardi. Sfrutta così l'Hakkei, mentre Lady Nagant lo avvisa che tanto non riuscirà a scappare nonostante il muro di fumo. Volta per volta, Deku distrae Lady Nagant lanciando vari oggetti: il mantello di Gran Torino, la maschera, lo zaino. Lady Nagant continua a tenerlo sotto mira ma all'improvviso Deku sfonda il palazzo dove si trova la donna e la prende per il braccio.

Il capitolo di My Hero Academia si conclude quindi con Deku che è riuscito ad avvicinarsi abbastanza da combattere corpo a corpo con Lady Nagant. Andrà tutto liscio nel prossimo capitolo?